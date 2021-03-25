وكيل تعليم مطروح: بقاء طلاب الضبعة النووية بالمدرسة حرصًا على مصلحتهم

قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة لمدرسة الضبعة النووية بحضور محمد عوض الله، مدير المدرسة، وحامد رمضان، منسق عام اللامركزية بتعليم مطروح لمتابعة مسار العمل وانتظام الدراسة.وتفقد وكيل تعليم مطروح فندق إقامة الطلاب بالمدرسة، متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تأكده من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها المواصفات القياسية الفنية.وقام سلامة بمعاينة الدور الرابع علوي بمبني الإقامة لبحث شكوى إدارة المدرسة من الأضرار الحادثة بسقف وجدران الدور العلوي، موجهًا بعمل تقرير فوري وإرساله المديرية تمهيدًا لإرساله لهيئة الأبنية التعليمية لأعمال شئونها.وعقد اجتماعًا عاجلًا مع إدارة المدرسة لمناقشة التظلمات التي قدمها طلاب الصفوف الأربعة من نتائج بعض المواد الدراسية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، موجها بمراعاة الدقة والأمانة المهنية خلال مراجعتها بالكنترول لإعطاء الطلاب حقهم كاملًا.وأكد على توصيل الإنترنت إلى المدرسة وتركيب فلاتر لمياه الشرب بعد تكرار الشكاوى منها، بالإضافة إلى إصلاح ملعب المدرسة ومطابقته المواصفات الرياضية المتعارف عليها.واستمع لشكوى طلاب محافظات الصعيد بالموافقة على بقائهم بالمدرسة بدلًا من سفرهم بصورة دورية أسبوعية مثل ذويهم من المحافظات الأخرى، مما يحملهم مشقة وعناء السفر ماديا ومعنويا، موجها إدارة المدرسة ببقاء الطلاب حرصا على مصلحتهم وراحتهم.كما استمع لمقترح طلاب محافظات الدلتا بتعديل مسار أتوبيسات نقل الطلاب لتكون محطة الوصول مدينة طنطا بوسط الدلتا بدلًا من الإسكندرية لتقليل عناء السفر، موضحا أن الدولة تولي المدرسة النووية اهتماما كبيرا بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب لتخريج جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بوطننا الغالي مصر لينضم لمصاف الدول المتقدمة.