صحيفة عمانية: حروب اليمن لم تخلف إلا دمارًا عميقًا

أكدت صحيفة "عمان"، أن حروب اليمن التي بدأت منذ ست سنوات لم تخلف إلا دمارًا عميقًا في هذا البلد الضارب في الحضارة والعراقة.وأوضحت الصحيفة - في مقالها الأسبوعي "كلمتنا" اليوم الخميس - أنه خلال السنوات الماضية عقد الكثير من المؤتمرات والمباحثات في دول عدة عربية مجاورة أو غربية معنية بالسلام من أجل أن يعود اليمن سعيدًا كما كان ويعود أهله يمارسون دورهم الحضاري والتنموي، وكانت سلطنة عمان المحطة الأهم في كل تلك المباحثات في مسارات الأزمة سواء من قبل أطراف النزاع في اليمن أو الجهات الراعية من الغرب.وثمنت الصحيفة المبادرة الأخيرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية والتي تستحق أن يلتئم حولها الفرقاء في اليمن وتدعم من كل القوى الدولية والمنظمات الأممية.. مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث التي ستقود اليمن إلى مرحلة جديدة.