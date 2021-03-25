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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:43 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
حسام فهمي
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قام المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للوقوف على الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز كفر سعد (28 قرية) بمحافظة دمياط، والجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني الموضوع، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

وقد شملت الجولة متابعة الأعمال القائمة بتوسعات محطة معالجة صرف صحي كفر سعد البلد (5 ألف م3يوم) كمرحلة أولى، تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه السوالم ( 60 لث )، تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه كفر سليمان (1200 لث )، تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه ميت أبو غالب (90 لث )، تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه كفر ميت أبوغالب (60 لث) ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، وذلك استعدادا للبدء في تسليم المواقع للإنتاج الحربي.

وأكد عسل خلال الجولة أهمية المبادرة الرئاسية كمشروع قومي عملاق يضمن توفير كافة الخدمات (وليس فقط المياه والصرف الصحي) وذلك بشكل لائق ومتميز لأهالينا في جميع قري مصر وهو ما يضع علي عاتقنا تحمل تلك الأمانة، وكذلك فقد شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة ودون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لما سيكون لتلك المشروعات من إثر كبير في تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة بالريف المصري كهدف رئيسي للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

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