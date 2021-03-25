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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مساهمو «الإسكندرية للخدمات الطبية» يرفضون زيادة رأس المال

الخميس 25/مارس/2021 - 10:43 ص
الإسكندرية للخدمات
الإسكندرية للخدمات الطبية
أكرم عمران_أسامة الشندويلي
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رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية -المركز الطبي الجديد - الإسكندرية، زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن الجمعية رفضت زيادة رأس المال المصدر من 114.19 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه نقدًا من المساهمين القدامى بزيادة قدرها 85.8 مليون جنيه عن طريق دعوى قدامى المساهين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل حسب مساهمته، على أن يكون سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة هو القيمة الاسمية للسهم 8 جنيهات مضافًا إليه 15 قرشًا مصروفات إصدار السهم الواحد.

كمارفضت الجمعية، أن يكون أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات الأرباح عن العام الماضي، وتقيد على نفس الإصدار، وكذلك مناقشة تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي عند إقرار زيادة نقدية لرأس المال المصدر مع إعمال حقوق الأولوية.

هذا ورفضت الجمعية أيضًا الغرض من زيادة رأسمال الشركة المصدر لتغطية جزء من تكاليف خطط تطوير المستشفى، والتي تحتاج لتنفيذ عدد من المشروعات وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 15.74 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 20.81 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

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