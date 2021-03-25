«فى الإيجاز مع محمد الباز» على إذاعة «القاهرة الكبرى» فى رمضان

يستعد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» لتسجيل حلقات برنامج إذاعي جديد بعنوان «في الإيجاز مع محمد الباز»، والمقرر بثه على إذاعة «القاهرة الكبرى» في شهر رمضان.ويبدأ الإعلامي محمد الباز تسجيل أولى حلقات البرنامج يوم الأربعاء المقبل.وتدور فكرة البرنامج حول أفكار الناس في الحياة والدين والعلاقات الإنسانية، وهل أفكارنا كلها صحيحة أم أننا نخدع أنفسنا ببعضها ونحاول إقناع الآخرين بأنها صحيحة.البرنامج من نوعية برامج المواجهة والتصحيح لأفكار كثيرة منتشرة في حياتنا وهي سبب لكثير من مشاكلنا.ويعد البرنامج إهداء من الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز للإذاعي محمد عبدالعزيز، الذي تولى رئاسة إذاعة «القاهرة الكبرى» مؤخرًا.