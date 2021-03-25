رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«فى الإيجاز مع محمد الباز» على إذاعة «القاهرة الكبرى» فى رمضان

الخميس 25/مارس/2021 - 11:10 ص
محمد الباز
محمد الباز
دعاء عبد المقصود
طباعة
يستعد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» لتسجيل حلقات برنامج إذاعي جديد بعنوان «في الإيجاز مع محمد الباز»، والمقرر بثه على إذاعة «القاهرة الكبرى» في شهر رمضان.

ويبدأ الإعلامي محمد الباز تسجيل أولى حلقات البرنامج يوم الأربعاء المقبل.

وتدور فكرة البرنامج حول أفكار الناس في الحياة والدين والعلاقات الإنسانية، وهل أفكارنا كلها صحيحة أم أننا نخدع أنفسنا ببعضها ونحاول إقناع الآخرين بأنها صحيحة.

البرنامج من نوعية برامج المواجهة والتصحيح لأفكار كثيرة منتشرة في حياتنا وهي سبب لكثير من مشاكلنا.

ويعد البرنامج إهداء من الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز للإذاعي محمد عبدالعزيز، الذي تولى رئاسة إذاعة «القاهرة الكبرى» مؤخرًا.

موضوعات متعلقة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»


الصور

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

انطلاق الشعلة الأوليمبية من فوكوشيما وسط مشاعر متضاربة بين اليابانيين

الصين تنظم معرض «إكسبو» الدولي الأول لمنتجات المستهلكين في مايو

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة