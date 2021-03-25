خشب من جريد النخل.. خطوة على طريق التنمية الصناعية وإعادة تدوير المخلفات

في خطوة تسهم في تنمية صناعة بأكملها تقوم الدولة حاليًا على الاهتمام بتصنيع خشب MDF من جريد النخل والمخلفات الزراعية، ليوقع بروتوكول بين وزارة البيئة ممثلة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة الوادى الجديد من أجل إنشاء أول مصنع لإنتاج MDF من جريد النخيل بمصر، وذلك من أجل المساهمة في حل قضية المخلفات الزراعية إضافة إلى إحداث تنمية وتطوير جديدين على سوق صناعة الأخشاب في مصر.وهذا البروتوكول يهدف إلى الاستمرار في تدعيم التفاهم والتنسيق بين كل من وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارةالمخلفات ومحافظة الوادى الجديد تطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات النخيل، وذلك عن طريق إنشاء مصنع لإنتاج الخشب MDF من مخلفات النخيل بالمحافظة، من أجل تلافي تراكم المخلفات الزراعية بالمحافظة وتدهور منظومة النظافة.وتبلغ قيمة إنشاء المصنع 500 مليون جنيه، كما يعد الهدف من المشروع ليس فقط إعادة استخدام المخلفات الزراعية، ولكنه يعتبر كذلك نموذجًا استثماريًا يوفر على الدولة عبء استيراد الألواح الخشبية، حيث من المتوقع تواجد مجموعة من الألواح الخشبية بالسوق المصرية خلال عام.كما يعد ذلك المشروع بداية للتوسع فى هذا المجال من خلال القطاع الخاص.وتمثل أخشاب MDF أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية بصناعة الأثاث ويسهم إنتاجها فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتقليل فاتورة استيراد هذه النوعية من الأخشاب.الجدير بالذكر أن الحكومة تستهدف زيادة صادرات قطاع الأثاث من خلال توفير مدخلات إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلي والخارجي إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الأخشاب والتى تصل سنويًا لنحو مليار و370 مليون دولار.وفي سبيل ذلك أكدت وزارة البيئة على ضرورة إجراء حصر موحد لكافة الغابات الشجرية التابعة للوزارات والجهات المختلفة وتحديد نوعيات الأشجار المزروعة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول قطاع زراعة الأخشاب في مصر تمكن متخذي القرار من وضع خطة عمل مستقبلية لتنمية وتطوير هذا القطاع.كما تدرس الهيئة العامة للاستثمار حاليًا مقترح بإنشاء منطقة لوجيستية لتجارة الأخشاب فى مصر لتوفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول الوطن العربى والشرق الأوسط.ويعد أحد أولويات الدولة حاليًا من أجل النهوض بصناعة الأخشاب العمل على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها أحد الأذرع الفنية للصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية، وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.وفي سبيل تحقيق ذلك فمن المخطط رفع كفاءة وتأهيل تلك المراكز التكنولوجية وفق أحدث التكنولوجيات الدولية وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى ربط المراكز بالقطاعات الصناعية لضمان استفادتها من خدمات المراكز.ويُجدربالإشارة أن عدد العمالة بـقطاع الأخشاب والأثاث، يقرب من 2 مليون عامل، منها 600 ألف عامل مباشرة، وحوالي 400 ألف عمالة غير مباشرة، وهذا القطاع يضم صناعات مغذية مثل “المنسوجات، الزجاج، وهناك مخرجات من صناعات أخرى تدخل في قطاع الأثاث مثل “الإسفنج، الرخام”.وتمثل المدخلات المستوردة في قطاع صناعة الأثاث ما بين 25-30% من تكلفة الإنتاج وتحتل الاخشاب فيها نسبة 15%.