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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أوراسكوم كونستراكشون» تقترح توزيع 27 مليون دولار أرباحًا على المساهمين

الخميس 25/مارس/2021 - 10:40 ص
أوراسكوم كونستراكشون
أوراسكوم كونستراكشون
أكرم عمران_أسامة الشندويلي
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وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على إجراء توزيع أرباح على المساهمين خلال 2020، بمبلغ 0.2312 دولار للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ 27 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن المجلس وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في 2020.

وحققت الشركة خلال 2020، أرباحًا بلغت 97.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 131.1 مليون دولار في 2019.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة 90.9 مليون دولار في 2020ن مقابل 121.3 مليون دولار في 2020، بينما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة 6.2 مليون دولار في 2020، مقابل 9.8 مليون دولا في 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 إلى 3.37 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2020، فقد تحولت الشركة إلى الخسارة بتحقيق 7.4 مليون دولار خسائر، مقابل أرباح بلغت 12.17 مليون دولار في 2019

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