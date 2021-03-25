«الشباب» والأزهر بسوهاج ينظمان ندوات توعوية للأسر (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مشيخة الأزهر الشريف، ندوة تحت عنوان "أسره مستقره تساوي مجتمع آمن"، في إطار سياسة الوزاره لتثقيف الشباب والفتيات للحفاظ على الترابط الأسري باعتبار الأسرة هي نواة المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع ككل، من خلال منظور إسلامي وسطي تتبناه مؤسسة الأزهر الشريف.بدأت فعاليات الندوة بشرح مبسط من الشيخ الأمير عبد العال، من علماء الأزهر، عن دور الأسرة في بناء المجتمع والتصدي لانتشار ظاهرة الإدمان والتى تنول اهتمام كبير من قبل الدولة ومدى خطورتها على صحة الفرد وبناء المجتمع.كما استمع ممثل الأزهر خلال الندوة لعدد من التساؤلات التي طرحها شباب الحاضرين ورأى الدين فيها وكيف يتم حلها لبناء أسرة قوية متماسكة.جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج نظمت العديد من الندوات داخل مراكز الشباب مستعينة بعدد من أئمة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، لتقديم المعلومات الدينية الصحيحة في مواضيع عديدة وفقا منظور إسلامي وسطي يتبناه الأزهر الشريف يمثل تعليم الدين الإسلامي السميح.