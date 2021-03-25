التحقيق في مقتل ربة منزل على يد زوجها في الشارع بعين شمس

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق في مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا بالسكين بالطريق العام.وأمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد بيتلقه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة بأحد الشوارع بدائرة القسم.وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليه بسبب خلافات زوجية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.