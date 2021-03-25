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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ 65% من أعمال تأهيل قناطر زفتى

الخميس 25/مارس/2021 - 10:39 ص
تأهيل قناطر زفتى
تأهيل قناطر زفتى
وائل القمحاوى
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ينفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كل المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وإدفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.

ويواصل القطاع برئاسة المهندس أشرف حبيش، الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن بقناطر زفتى على نهر النيل فرع دمياط، بالإضافة إلى تدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك، حيث يجرى استكمال أعمال التدعيم للجزء المتبقى من هدار قناطر زفتى، وتطوير ودهان ثلاث فتحات من فتحات القناطر، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتدعيم القناطر المبرى وخطة صيانتها ورفع مستوى تشغيلها، حيث تبلغ قيمة الأعمال 27.9 مليون جنيه بينما تم الانتهاء من تنفيذ 65% من المشروع.

وأوضح المهندس أشرف حبيش، رئيس القطاع، أن ذلك يأتي في إطار خطة تأهيل وصيانة كل القناطر الكبرى، والتى تساهم في التحكم بالتصرفات المائية، ما يضمن عدم إهدارها والاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لأهميتها الاستراتيجية القصوى، وضمن خطة تطوير المشروعات الكبرى.

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