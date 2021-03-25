فتح بوغاز ميناء العريش لاستقبال سفن الشحن

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة السفن في تمام التاسعة من صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تستعد لاستقبال سفن بمنطقة الانتظار لاستكمال أعمال الشحن للملح والأسمنت.ويستقبل الميناء خلال 72 ساعة مقبلة سفينة لشحن حمولة ملح للأسواق الخارجية، وجار العمل على تشوين هذه الشحنة داخل الميناء.وعلى جانب آخر، يستقبل الميناء خلال اليومين المقبلين السفينة "EX OTTER" لشحن أسمنت "سايلون" من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن.ويبلغ طول السفينة المنتظر وصولها 78.2 متر وعرض 12.5 متر، ويصل غاطس السفينة بعد الشحن 6.60 متر.