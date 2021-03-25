أساء لسمعة والدته وشقيقته.. قرار إحالة عاطل قتل صديقه للجنايات

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب حديثه عن والدته وشقيقته بشكل غير لائق بالسلام.في القضية رقم 169 1 لسنة 2020 جنایات دار السلام والمقيدة برقم 4 السنة 2021 كلي حلوان.وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته النيابة العامة: "أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (الحمد.ح) - 25 سنة - دون عمل - لأنه في يوم 19 فبراير 2020، بدائرة قسم دار السلام - محافظة القاهرة قتل صديقه المجني عليه - (محمود ح) - عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية بينهما إستشاط غضبا بسبيها وضمر في نفسه الشر صوبه متولدا في ذهنه نية إزهاق روحه، ونفاذا لما انتواه من نية خبيثة استل سلاحا أبيضا (تال الوصف) وجد فيه بغيته وأنهال به طعنا على المجني عليه في مواضع متفرقة من جسده استقرت في صدره، وذراعيه حتى خارت قوى ضحيته مستسلما له غارقا في دمائه مسجي بظهره على أريكة وتجسيدا لما وغر في صدره وراجحة عقله بالخلاص منه طوعت له نفسه نحر خليله بتمرير سلاحه الحاد المار بيانه على عنقه، وأتبع ذلك بعدة طعنات استقرت في مؤخرته قاصدة من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته".وأضاف قرار الإحالة أن المتهم: "أحرز سلاحا أبيضا (سكين) دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية".كان قسم دار السلام تلقى بلاغا من مستشفيى حكومي باستقبالها شاب مصاب بطعنات نافذة بالجسد متوفى.على الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من جمع المعلومات والتحريات أن المتوفى كان متواجد في شقة صديقه لتناول الغداء معه، إلا أنه تحدث عن والدة وشقيقه صديقه بشكل غير لائق فقام صديقه بقتله.ألقى القبض على المتهم، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.