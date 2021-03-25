تجديد حبس سيد البنا 45 يومًا لانضمامه لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي سيد البنا، 45 يوما احتياطيا؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.ووجهت النيابة لـ«البنا» على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبث ونشر أخبار كاذبة، والترويج لأهداف الجماعة باستخدام الشبكات الاجتماعية "مواقع التواصل الاجتماعي".