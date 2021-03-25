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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان»: تصميم نموذج مجمع خدمات الوحدات المحلية ضمن «حياة كريمة»

الخميس 25/مارس/2021 - 10:34 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قاما بتصميم نموذج مجمع خدمات المواطنين على مستوى جميع الوحدات المحلية، والبالغ عددها 317 وحدة محلية بالمراكز المستهدف تطويرها ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزًا فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ أعمال التطوير، مضيفًا أنه تم تصميم نموذج مجمع خدمات المواطنين بناء على الدراسات التى تمت لتحديد احتياجات المواطنين الأساسية من الخدمات.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه روعى فى تصميم نموذج مجمع الخدمات، توفير سبل الراحة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات من خلال الشباك الواحد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسهيل مهمة العاملين بالمجمع، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين، وقد قام بتصميمه جهاز بحوث ودراسات التعمير، التابع للجهاز المركزي للتعمير، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مجمع خدمات المواطنين، يشتمل على الخدمات التالية: (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ومكتب تموين، ومركز تضامن اجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى)، وذلك بخلاف الخدمات الصحية والزراعية والاجتماعية، وخدمات التعليم والشباب والرياضة والدفاع المدنى والبيئة والتى يتم تنفيذها بالتوازى مع مجمع خدمات المواطنين ومنفصلة عنه.

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