رويترز: بايدن يتجه لإبقاء قوات أمريكية في أفغانستان

قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى لإبقاء قوات أمريكية في أفغانستان بعد الموعد النهائي المقرر في مايو المقبل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.وتابع سميث: أن الإدارة تبحث اتفاقا تسمح فيه "طالبان" لقوة أمريكية لمكافحة الإرهاب بالبقاء في البلاد لمواجهة تنظيم "داعش".وقال سميث، أمام منتدى لمجلة "فورين بوليسي" على الإنترنت: "أعتقد أن هناك شعورا عاما بأن موعد الأول من مايو سابق لأوانه، فقط من الناحية اللوجستية.. لدينا نحو 3500 جندي في أفغانستان. وحلفاؤنا لديهم حوالي 7000".ولفت إلى أنه "لا يمكنك سحب أكثر من 10000 جندي بأي حال من الأحوال خلال ستة أسابيع"، وذكر أن "المهمة الأولى" للإدارة هي التحدث مع طالبان بشأن السماح للقوات التي تقودها الولايات المتحدة بالبقاء لفترة أطول قليلا.