إسلام إبراهيم ينتهي من تصوير 58% من مشاهده في «نجيب زاهي ذركش»

أوشك الممثل الكوميدي إسلام إبراهيم على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "نجيب زاهي ذركش" أمام النجم يحيى الفخراني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وانتهى إسلام من تصوير 58% من مشاهده في المسلسل بعد تكثيف ساعات التصوير، ويبدأ المخرج شادي الفخراني في مونتاج الحلقات الأولى من العمل خلال أيام لتسليمها للجهة المنتجة والقنوات العارضة.مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهو من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبدالرحيم كمال.يذكر أن إسلام إبراهيم اعتذر مؤخرا عن المشاركة في مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.