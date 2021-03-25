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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث الصحراء» و«الفاو» ينظمان ورش عمل للمزارعين بالخارجة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:33 ص
مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
عبدالناصرمحمد
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نظم مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الخميس، ورش عمل مجتمعية مع المزارعين بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد لرصد الممارسات الزراعية التي يقوم بها مزارعي الواحة.

وصرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع بأن هذه الأنشطة يقوم بتنفيذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (الجف) وكافة شركاء التنمية بالوادي الجديد.

تأتي هذه الورش والحلقات النقاشية في إطار أنشطة وفعاليات رفع الوعي وتنمية قدرات المزارعين والتعرف على الممارسات السليمة للوصول إلى إدارة مستدامة للموارد الطبيعية بالواحة والوقوف على أهم تحديات التنمية الزراعية التي تواجه المزارعين بمناطق عمل المشروع، وذلك من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد زغلول أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المعارف والممارسات الزراعية وتحديد أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة كما أنها تساعد في وضع الخطط والرؤى التي ينفذها المشروع بالتعاون مع شركاء التنمية بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف المنسق الوطني للمشروع بأن المركز يقوم حاليًا بعمل العديد من اللقاءات الحوارية المركزة حول التعريف التشاركي للممارسات المحلية للإدارة المستدامة للتربة والمياه بقرى المشروع بواحة الخارجة، وتحديد أهم الممارسات المستدامة التي تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع تعديل بعض الممارسات التي تحد من الاستفادة من الموارد الطبيعية.

كما يقوم المركز في الوقت ذاته بعمل حصر وتصنيف النباتات البرية والمزروعة بالواحة وتحديد الأصناف المحلية والأقارب البرية للنباتات التي يتم زراعتها بالواحة والتي يمكن من خلال هذا النشاط الاستفادة من النباتات الطبيعية لتحسين السلالات وانتخاب افضلهم للتوسع في زراعتها بالحقول الإرشادية التي سوف ينفذها المشروع.

كما قام المشاركين من أعضاء الهيئة البحثية من مركز بحوث الصحراء وكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد ومديرية الزراعة بالوادي الجديد بتفقد العديد من الحقول وعمل الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب لأهم الممارسات الزراعية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم في المشاركة في فعاليات تلك اللقاءات مما يعظم دور المشاركة المجتمعية.

وأكد أحمد عبادي كبير مزارعي الواحة، بأن إشراك المجتمع المحلي الزراعي في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة ويعظم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع، كما أن المشاركة المجتمعية تخلق نوعا من الثقة بين مخططي ومنفذي المشروع وبين المزارعين.

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