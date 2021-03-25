فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الطقس

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بعد استقرار الرياح.وذكر بيان صادر عن الهيئة، استئناف الحركة الملاحية، مع التزام مديري الموانئ التابعة للهيئة التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد، واستمرار المتابعة للموانئ، بسبب سوء الأحوال الجوية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر قد أعلنت صباح أمس الأربعاء غلق ميناء شرم الشيخ البحري، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.