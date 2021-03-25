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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لليوم الرابع

الخميس 25/مارس/2021 - 10:40 ص
توقف حركة الصيد
توقف حركة الصيد
عمرو الشامي
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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ الذى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس، باستمرار توقف حركة الصيد، اليوم الخميس، لليوم الرابع، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفًا على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولًا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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