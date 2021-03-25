74 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي «الشوكا» بطما في سوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن بدء تنفيذ مشروع صرف صحي قرية "الشوكا" بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بـ74 مليون جنيه.وأضاف محمدين، أن المشروع يشمل محطة رفع صرف صحي على مساحة 530 متر مربع بطاقة تصميمية 20 لتر لكل ثانية، وخط طرد بطول 150 مترا قطر 200 مللي متر، هذا بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 21 كيلومتر بأقطار مختلفة، و2050 وصلة منزلية بطول 9000 متر طولي قطر 160 مللي متر، لتخدم 16 ألف نسمة، بهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.