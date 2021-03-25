الفلبين تسجل عددا قياسيا من إصابات كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الخميس، عن تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 8773 حالة في أعلى زيادة يومية هناك.وأضافت الوزارة أن إجمالي إصابات كورونا المؤكدة في الفلبين ارتفع بذلك إلى 693048.وأعلنت الوزارة أنها سجلت 56 وفاة جديدة، مما رفع الإجمالي إلى 13095.