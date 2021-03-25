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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلمان بسبب غرق منازل 3 قرى في السادات بالمنوفية

الخميس 25/مارس/2021 - 10:27 ص
النائب أحمد أبو
النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعرض بعض المنازل للسقوط بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض قرى مركز السادات بالمنوفية، نظرًا لعدم إدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي، وهي قري "الأخماس، الطرانة، أبونشابة"، بالإضافة إلى أن هناك قرى بدأ مشروع الصرف الصحي بها منذ عام 2009 وتوقف العمل حتى الآن، وهما "الخطاطبة وكفر داوود"، حيث تم تركيب مواسير الصرف ببعض الشوارع وترك بعضها ولم يكتمل العمل بمحطات الرفع وما زال المشروع معلق.

وقال أبوزيد، إن قرى "الأخماس، الطرانة، أبونشابة" تعاني من ارتفاع حاد في منسوب المياه الجوفية، الأمر الذي أدى إلى أن الأهالي تركوا الطابق الأول من منازلهم وأصبحت المنازل في خطر وآيلة للسقوط والشوارع ممتلئة بمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى أن سيارات سحب المياه تقوم بضخها في الترع والمصارف وهو ما يسبب التلوث والأمراض للمواطنين والأطفال.

وطالب النائب بسرعة إدراج القرى الثلاث ضمن مشروع الصرف الصحي، كذلك استكمال العمل بالمشروع للانتهاء من الصرف الصحي لقريتي "الخطاطبة وكفر داوود"، حفاظًا على المواطنين.

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