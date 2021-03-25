إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز حاجز الـ30 مليونًا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 30 مليون حالة منذ بداية الجائحة.وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 30 مليونا و9 آلاف و773 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 545 ألفا و237 حالة.وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن 46 مليونا و365 ألفا و515 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الولايات المتحدة.