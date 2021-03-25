جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)

حصل جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على جائزة أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي للعام 2021.جاء ذلك خلال فعاليات منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" بحضور لفيف من القيادات المصرفية في مصر والعالم العربي.