جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
الخميس 25/مارس/2021 - 10:24 ص
راندا التونيطباعة
حصل جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على جائزة أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي للعام 2021.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" بحضور لفيف من القيادات المصرفية في مصر والعالم العربي.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" بحضور لفيف من القيادات المصرفية في مصر والعالم العربي.
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)
جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي (صور)