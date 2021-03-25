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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة النواب»: تطعيم العاملين بالقطاع ضد كورونا سيكون له مردود إيجابي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:24 ص
النائبة نورا علي
النائبة نورا علي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار الدولة المصرية بشأن تطعيم العاملين بقطاعى السياحة والطيران بلقاح فيروس كورونا مهم للغاية وله مردود إيجابى قوى فى ضوء عودة السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج خلال الشهور المقبلة، كذلك زيادة إقبال المسافرين على السفر من خلال شركات الطيران المصرية، مؤكدة أن هذا القرار يبث الطمأنينة والأمان لدى جميع المواطنين والسياح الأجانب.

وقالت علي، إن قرار تطعيم العاملين بقطاعى السياحة والطيران يأتي في إطار حرص الدولة على الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا العالمية.

وأضافت النائبة نورا علي، أن قطاعى السياحة والطيران المدنى بمصر يطبقون الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية في ظل جائحة كورنا، وهو ما أدى إلى حصول 8 مطارات دولية مصرية مؤخرا على شهادة السفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات، الأمر الذى يبعث برسالة طمأنة لكل المسافرين إلى المطارات المصرية سواء كانوا قادمين لزيارتها أو مروا عليها كترانزيت، كما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة.

وأشارت رئيس سياحة وطيران النواب أن تطعيم العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية سوف يخلق حالة جديدة ويجعلهم يقبلون بكثافة على المنشآت والمطاعم السياحية بالمعدلات ذاتها قبل ظهور جائحة كورونا العام الماضي.

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