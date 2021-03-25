إعطاء 11.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 11.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ324 ألفا و863 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 11 شهرًا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 13 أسبوعًا.