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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح بوغاز ميناء العريش لاستقبال سفن الشحن

الخميس 25/مارس/2021 - 11:18 ص
ميناء العريش
ميناء العريش
مصطفى دياب
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة السفن في تمام التاسعة من صباح اليوم الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تستعد لاستقبال سفن بمنطقة الانتظار لاستكمال أعمال الشحن للملح والأسمنت.

ويستقبل الميناء خلال ٧٢ ساعة المقبلة سفينة لشحن حمولة ملح للأسواق الخارجية، وجار العمل على تشوين هذه الشحنة داخل الميناء.

وعلى جانب آخر، يستقبل الميناء خلال اليومين المقبلين السفينة EX OTTER لشحن أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة ٣٠٠٠ طن سايلون.

ويبلغ طول السفينة المنتظر وصولها ٧٨،٢ متر وعرض ١٢،٥ متر، ويصل غاطس السفينة بعد الشحن ٦،٦٠ متر.

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