إزالة 13 عقارا بمحور الوفاء والأمل وتسكين 49 أسرة بالمحروسة

أزالت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة 13 عقارا خلال استكمال المرحلة الأخيرة في أعمال مشروع تنفيذ محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.وقامت أجهزة المنطقة الشرقية بقيادة إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللجان التنفيذية المختصة وقسم شرطة مدينة نصر وشرطة المرافق ومدير قطاع أمن شرق، بتسكين 49 أسرة بمدينة المحروسة، وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل، وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور ولتسكينهم في مدينة المحروسة بواسطة أتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم.ومن جهتهم أشاد الأهالي بجهود الدولة في توفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة، وجاري استكمال باقي الأسر.