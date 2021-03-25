أمريكا تستحدث منصب مبعوث خاص لإثيوبيا والقرن الإفريقي

وافق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على استحداث منصب مبعوث خاص لمنطقة القرن الإفريقي، حيث تتزايد التوترات.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن المبعوث الذي من المتوقع تعيينه في الأسابيع المقبلة سيركز على الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية، والتوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن المنطقة الحدودية المتنازع عليها.وأضافت، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المبعوث سيكون مكلفًا أيضًا بالتعامل مع الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.ولفتت "بلومبرج" إلى أن استحداث هذا المنصب يضيف إلى الضغط الدبلوماسي المتزايد الذي تواجهه إثيوبيا، فيما يتعلق بالعنف المستمر في تيجراي.