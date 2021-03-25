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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم» تدعو شركات الوساطة في البورصة للتعريف بخدماتهم عبر منصات الوزارة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:22 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، للإجابة عن استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالبورصة المصرية.

حضر اللقاء، ممثلي بعض شركات الوساطة، ومنهم إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وأحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار المصرية "ثندر"؛ واللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية.

وأضافت أن هناك منصات للتواصل مع المصريين بالخارج، وتعريفهم بمزايا الاستثمار في البورصة المصرية، ردًا على استفساراتهم، بجانب تعريفهم بشركات الوساطة في الأوراق المالية والتعاون مع البورصة المصرية لتقديم الإيضاحات اللازمة للمصريين الراغبين في الاستثمار بسوق الأوراق المالية المقيدة.

وتابعت مكرم، أن هناك رغبة وحرص من المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار بطرق مختلفة، ولذا حرصنا على استعراض ما يمكن للبورصة والشركات العاملة في المجال أن تقدمه من معلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في السوق المصري، ونقله على منصاتنا المختلفة، وذلك لتبسيط عملية اجتذاب استثمارات المصريين بالخارج.

فيما أضاف اللواء مازن فهمي، أن الوزيرة حريصة على مشاركة المتخصصين في شتى المجالات لتقديم المعلومة من أهل الخبرة، وتعريف المصريين بالخارج بالطرق المختلفة للاستثمار، في إطار متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وتعريف المصريين بالخارج بآليات الاستثمار بالبورصة.

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