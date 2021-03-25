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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. «المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين في 8 نقابات فرعية

الخميس 25/مارس/2021 - 10:22 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد اليوم الخميس، لنقابات: «جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ مرسى مطروح ـ كفر الشيخ»، ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.

وحددت نقابة المحامين، مجموعة من التنبيهات، على المحامين الجدد، للالتزام بها قبل حضور جلسات حلف اليمين القانونية، منها عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، وبالإجراءات الاحترازية المعلنة كافة من وزارة الصحة.

وأكدت ضرورة الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية، مشيرة إلى أن من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

كما نبهت النقابة أنه لسرعة تسليم الكارنيهات إلى الأعضاء المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف، يجب إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

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