بريطانيا تتجه لفرض قيود على السفر من فرنسا وإدراجها على القائمة الحمراء

تعتزم المملكة المتحدة وضع فرنسا على "قائمتها الحمراء" بسبب المخاطر التي تشكلها السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث لا يمكن للمسافرين من الدول المدرجة بهذه القائمة دخول أراضي المملكة المتحدة إلا إذا كانوا مواطنين بريطانيين أو أيرلنديين أو لديهم إقامة.وذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حذر من المشاكل التي قد تتعرض لها التجارة بين البلدين.وصرح "جونسون" بأنه يجب تحقيق توازن بين الحاجة إلى حماية الصحة العامة والمواطنين والاضطراب الكبير الذي قد يحدث في انخفاض السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ القرار مهما كانت صعوبته وقد تكون هناك حاجة لهذه الإجراءات في وقت قريب جدا.وأوضح أن وضع فرنسا على "القائمة الحمراء" كان "شيئا يتعين علينا النظر فيه"، بسبب مخاوف بشأن فعالية اللقاحات ضد السلالات الجديدة، مضيفا أن هناك توازنًا يجب تحقيقه وما لا نعرفه هو الحالة الدقيقة لفعالية اللقاحات ضد الطفرات الجديدة، وعلى الدولة موازنة ذلك مع الاضطراب الخطير للغاية الذي ينطوي عليه تقليص قنوات التجارة.وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة "ووهان" التابعة لإقليم "هوبي" الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.يذكر أن إصابات كورونا حول العالم بلغت عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.وتشهد عدة دول ارتفاعًا جماعيًا في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بـ"أنها الموجة الثانية للفيروس"، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها، والتي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضًا خلال الموجة الأولى.