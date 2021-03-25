8.83 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في فرنسا تم إعطاء 8.83 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ302 ألفًا و302 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 10 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 12 أسبوعا.