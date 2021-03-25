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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حلوان» تحتفى بتنصيب مجلس اتحاد الجامعة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:17 ص
تنصيب مجلس اتحاد
تنصيب مجلس اتحاد الجامعة
إسراء جمال
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شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلائها، ورؤساء الاتحاد السابقين، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب مشرفًاعلى تنظيم الحفل.

واستهل الدكتور ماجد نجم، كلمته بالتعبير عن سعادته الغامرة مهنئًا الطلاب بهذه المناسبة، ومشيدًا بتنظيم هذا التقليد سنويًا.

وقال إن هذه الاحتفالية تختلف عما سبقها حيث تجمع فيها رؤساء الاتحادات السابقة جنبا إلى جنب مع أقرانهم الجدد مما يسهم في تبادل الخبرات بين رؤساء الاتحاد السابقين والحاليين، مؤكدًا أن اتحاد الطلاب هو القناة الرسمية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم في إطار التقاليد والقيم الأصيلة، فهو نبض الطلاب وصوتهم وحلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة لتذليل شكواهم والعمل على حلها، ورعاية مصالحهم على جميع الأصعدة، كما أنه يسهم فى إعداد كوادر طلابية رائدة ويؤصل للتعبير الحر عن الآراء البناءة وإبراز القيم المجتمعية،. ويهتم بتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية والخدمية وغيرها لتنمية مهارات الطلاب.

وأكد على ثقة إدارة الجامعة الكاملة فى قدرة أبنائها أعضاء الاتحاد في تحقيق كل ما يصبو إليه زملائهم، وكذا تمثيل جامعتهم في مختلف المجالات، ووعد رئيس الجامعة بموسم ثقافى حافل بالعديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة بالتعاون مع الاتحاد.

وأشاد الدكتور حسام رفاعى، بعملية تسليم وتسلم رئاسة الاتحاد الجديد ونقل الخبرة عبر أجيال رؤساء الاتحاد، متنميًا لهم جميعًا التوفيق والسداد، مؤكدًا دعم قيادات الجامعة وإدارة رعاية الشباب لهم على جميع الأصعدة.

وقد أسفرت هذه الانتخابات عن تجمع نخبة من خيرة شباب الجامعة.

كما قام نجم بتنصيب الطالب علي السيد الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب رئيسًا للاتحاد، والطالب إسلام لطفي بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم نائبًا لرئيس الاتحاد.

كما شمل التنصيب أمين لجنة الأسر الطالب كرم محمد بالفرقة الثالثة كلية تربية رياضية بنين، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة نورا جمال بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية بنات، وأمين اللجنة الفنية الطالب محمد أيمن بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة منار سيد بالفرقة الثانية كلية الحقوق، وأمين اللجنة الرياضية الطالب محمد عبد العليم بالفرقة الرابعة كلية هندسة المطرية، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية بنين، وأمين اللجنة الثقافية الطالب عمر أحمد بالفرقة الرابعة كلية التربية، وأمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثانية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وشمل ايضا أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب عمر حمدي بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأمين مساعد لجنة الجوالة الطالب عبدالله أحمد بالفرقة الثالثة كلية تربية رياضية بنين، وأمين اللجنة الاجتماعية والرحلات الطالب إسلام محمد محمد بالفرقة الخامسة كلية الطب، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية والرحلات الطالبة بسنت محمد بالفرقة الثالثة كلية الحقوق، وأمين اللجنة العلمية والتكنولوجيا الطالب إسلام محمد فراج بالفرقة الرابعة كلية التمريض، وأمين مساعد اللجنة العلمية والتكنولوجيا الطالب محمود أحمد بالفرقة الثانية كلية هندسة حلوان.

فى ختام الحفل أبدي الطالب علي السيد رئيس الاتحاد سعادته بتنصيب جيل جديد من اتحاد الطلاب، مشيدًا بدعم قيادة الجامعة للاتحاد في جميع الأنشطة مؤكدًا أن اتحاد الطلاب سيظل دائمًا وأبدًا صوت الطلاب الجهور الذي يعبر عن آرائهم ومتطلباتهم وأمانيهم ليحقق لهم ما يسعون إليه من أهداف نبيلة، وهو صوت الحق الذي لا يغيب ليصل الى كل مسئول ليمد إليهم يد العون لتحقيق ما يأملون، وأضاف سنظل دائمًا على العهد الذي جئنا من أجله وهو العمل الخدمي الذي نسعى ونطمح أن يكون على الوجه الأكمل، وقد تشرف اتحاد الطلاب عبر سنينٍ مضت بسواعد القائمين عليه المخلصين في عملهم بأداء هذه الرسالة الغالية.

وقدمت الإدارة العامة لرعاية الشباب الدروع للدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والنواب ورئيس الاتحاد السابق تقديرا وعرفانا لمجهوداتهم، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.
«حلوان» تحتفى بتنصيب مجلس اتحاد الجامعة
«حلوان» تحتفى بتنصيب مجلس اتحاد الجامعة
«حلوان» تحتفى بتنصيب مجلس اتحاد الجامعة
«حلوان» تحتفى بتنصيب مجلس اتحاد الجامعة

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