أنماط التغذية التكميلية للأطفال وفقًا لأعمارهم (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجراف، عن أنماط التغذية التكميلية للأطفال وفقًا لأعمارهم.وأكدت أهمية أن يتناول الطفل حبوب مسلوقة ومطحونة مثل أرز أو القمح مع عصير فاكهة وخضار من عمر 6 – 7 أشهر، على أن تكون الكمية المناسبة وجبتين في اليوم بمقدار ملعقتين كبيرتين من الخليط.وأضافت أنه خلال عمر 8 – 9 أشهر يتناول الطفل حبوب وبقول مسلوقة ومطحونة وفواكه وخضروات وبروتين حيوانى مثل صفار البيض أو صدر دجاجة، وتكون الكمية المناسبة وجبتين إلى 3 في اليوم، وفى عمر 10 – 12 شهر؛ يضاف إلى الأطعمة المطحونة والمهروسة بعض الأطعمة التي يستطيع الطفل تناولها بيده وتكون الكمية من 3 إلى 4 وجبات يوميًا بمقدار نصف كوب.وأشارت إلى أنه من عمر من 12 لـ 24 شهر يتم الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى تناول الطفل من 3 إلى 4 وجبات رئيسية ووجبتين بينيتين تزيد كمية الوجبة بالتدريج من نصف كوب إلى 34 كوب وحتى كوب كامل.