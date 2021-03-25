«الدولي للعمال العرب» يفتح باب الترشح على منصب «الأمين العام» في يوليو

قرر المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، برئاسة جبالي المراغي، في اجتماعه بالقاهرة، فتح باب الترشح على منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعقد المؤتمر العام الرابع عشر بالقاهرة، في شهر يوليو 2021.وقال غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إن الاتحاد بصدد إعداد الأوراق التنظيمية، ومتابعة إجراءات عملية الترشح، لعرضها على اجتماع مزمع عقده للمجلس المركزي، تمهيدًا لمناقشتها، وإقرارها من المؤتمر العام في يوليو المقبل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر العمل العربي.وكانت القاهرة قد شهدت اجتماعات عمالية مكثفة داخل مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، شملت اجتماع لبعض أعضاء مجلس إدارة إتحاد عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، مع الوفد العمالي العربي المتواجد بالقاهرة ويضم غسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، وتلاه اجتماع للأمانة العامة، والمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبر زووم، شارك فيه الأعضاء من بلدان مصر، وسوريا، والسودان، والعراق، والبحرين، والكويت، والمغرب، وليبيا، وفلسطين.كما التقى المراغي مع ستار دنبوس رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق، نائب رئيس الاتحاد الدولي.وجرى خلال المناقشات التحديات التي تواجه العمال العرب، والتي تتطلب التمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا"، لمواجهة تلك التحديات التي تتمثل في تداعيات كورونا على الطبقة العاملة، وكذلك مواجهة المخططات التي تهدف تمزيق وتفكيك وحدة العمال العرب،وأيضا الإرهاب، والاحتلال الاسرائيلي وما لهم من أثار سلبية على الوطن العربي، وفي القلب منه العمال، والوقوف بجانب سورية في معركتها الكونية ضد الإرهاب، والإرهابيين، والحصار الجائر المفروض عليها من جانب الدول الرأسمالية المتوحشة.وأعلن المشاركون في النقاشات التضامن مع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة،وكذلك مساندة الإتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم في حقوقهم وحريتهم النقابية.يذكر أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عضو مراقب لدى جامعة الدول العربية، وتأسس فى الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1956، ويضم فى عضويته جميع الاتحادات العمالية العربية، ويمثل ما يقرب من 100 مليون عامل عربي، ويعتبر شعار "قوتنا فى وحدتنا" أهم وأبرز أهدافه.