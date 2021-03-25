بريطانيا تعتزم إرسال قوة عسكرية إلى اليمن

في إطار مهمة مستقبلية، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أنه على استعداد إرسال نشر قوات في اليمن.وشدد جونسون على أن ظروف اليمن يجب أن تكون مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن.يُذكر أن المبادرة السعودية بشأن الحل في اليمن تلقى دعمًا دوليًا متزايدًا.يأتي ذلك فيما رحبت الولايات المتحدة بسماح الحكومة اليمنية لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة.واعتبرت أن تدفق الوقود والسلع أمرٌ بالغ الأهمية لإيصال المساعدات الإنسانية.