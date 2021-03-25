رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مع زيادة الفقر المائي.. ندوة توعية حول ترشيد استهلاك المياه

الخميس 25/مارس/2021 - 10:16 ص
ندوة توعية حول ترشيد
ندوة توعية حول ترشيد استهلاك المياه
وائل القمحاوى
طباعة
عقدت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية في مكتبة مصر الجديدة العامة بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، حول سبل ترشيد استهلاك المياه في ظل ثبات الحصة المتاحة سنويًا، وزيادة معدلات الفقر المائي مع زيادة الإستخدامات.

تناولت الندوة التى حاضر فيها الدكتور محمد يوسف، التأكيد على استراتيجية الدولة المتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية، وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسئولة من بعض فئات المجتمع.

كما استعرضت الندوة حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

موضوعات متعلقة

شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»


الصور

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

دراسة: أوروبا بحاجة لـ355 مليار دولار لطرح شبكات الجيل الخامس

ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

انطلاق الشعلة الأوليمبية من فوكوشيما وسط مشاعر متضاربة بين اليابانيين

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة