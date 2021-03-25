مع زيادة الفقر المائي.. ندوة توعية حول ترشيد استهلاك المياه

عقدت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية في مكتبة مصر الجديدة العامة بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، حول سبل ترشيد استهلاك المياه في ظل ثبات الحصة المتاحة سنويًا، وزيادة معدلات الفقر المائي مع زيادة الإستخدامات.تناولت الندوة التى حاضر فيها الدكتور محمد يوسف، التأكيد على استراتيجية الدولة المتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية، وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسئولة من بعض فئات المجتمع.كما استعرضت الندوة حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.