صنعها كورونا والموت.. 10 ترندات في صدارة «جوجل» هذا الأسبوع

هنادي مهنا



إلهام شاهين



نانسي عجرم



نرمين الفقي



حمادة هلال



لقاء الخميسي



حورية فرغلي



منة عرفة



مني فاروق



نوال السعداوي



تصدرت أحداث مختلفة "الترند"، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الأسبوع الجاري.تصدرت الفنانة هنادي مهنا، ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.تصدر اسم الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني الذي يعرض عبر قناة dmc، وتحدثت عن رفض ابيها عملها بالفن، قائلة إن والدها رفض اتجاهها إلى دخول مجال الفن والتمثيل، وإنها تركت المنزل لهذا السبب، وأصرت على استكمال المشوار للنهاية.تصدرت الفنانة نانسي عجرم ترند محركات البحث جوجل، بعد أن لطرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أمي"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بمناسبة يوم الأم وحصل على أكثر من 770 ألف مشاهدة في 48 ساعة فقط.تصدرت الفنانة نرمين الفقي ترند محركات البحث جوجل بعد حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، وقد قالت:" أنها لم تتزوج كما أشيع في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الفترة التي جلست فيها بالمنزل ظهرت شائعات كثيرة عنها".تصدر الفنان حما ده هلال ترند محركات البحث جوجل بعد أن أهدى، أحدث أغانيه "ست الناس"، إلى والدته التي رحلت في يوليو الماضي، بعد معاناتها من أزمة صحية""الله يرحمك ياست الناس".تصدرت الفنانة لقاء الخميسي ترند محركات البحث جوجل بعد أن احتفلت، بمناسبة عيد الأم، بالغناء لوالدتها، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.تصدرت الفنانة حورية فرغلي ترند محركات البحث جوجل بعد إجرائها عمليتين جراحتين في الأنف، وقد عانت خلال الأيام الماضية من صعوبة في التنفس ونقص في الأكسجين.تصدرت الفنانة منة عرفة ترند محركات البحث جوجل بعد نشرت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" تهاجم فيه الحاسدين الذين يتدخلون في حياتها، وتكشف عن المواقف الصعبة التي تعرضت لها مؤخرا.تصدرت الفنانة مني فاروق ترند محركات البحث جوجل بعد شاركت جمهورها بفيديو جديد أثناء تمرينها في الجيم ظهرت فيه مع المدرب الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".تصدر اسم الكاتبة الراحلة نوال السعداوي ترند محركات البحث جوجل بعد وفاتها عن عمر 90 عاما.