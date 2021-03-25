بيطري القاهرة يعقد سلسلة ندوات عن مرض السعار وطرق الوقاية منه

عقدت مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة سلسلة من الندوات التعريفية عن مرض السعار عند الحيونات وطرق السلامة العامة والوقاية منه.وعقد بيطري القاهرة ندوة بقصر ثقافة الأسمرات ندوة عن مرض السعار والحيوانات التى تصاب بالمرض وأعراضه ووسائل العدوى بالمرض الحيوان والإنسان وطرق الوقاية منه والخطوات الواجب اتبعاها عند التعرض لهجوم من حيوان وضرورة التحصين الدورى للحيوانات الأليفة، وألقت الندوة الدكتورة حنان عزت رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم البيطرية.وعقدت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة تحت إشراف الدكتور تامر المشد مدير إدارة التبين البيطرية، ندوة إرشادية في مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم كامل عن مرض السعار وكيفية التعامل معه والوقاية منه وطرق العلاج والإجراءات اللازمة عند التعرض للعقر وضرورة التحصين الدورى، وألقت الندوة الدكتورة إيمان هواري رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.وتم عمل ندوة إرشادية فى مدرسة منبر الإسلام الخاصة عن مرض السعار وأعراض المرض وكيفية الوقاية منه والاجراءات الواجب اتخاذها عند العقر وضرورة التحصين الدورى والتعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة والقت الندوة الدكتورة منار محمود السبكي رئيس قسم الإرشاد بإدارة دار السلام البيطرية.كما أقيمت ندوة فى مصلحة أمن الموانئ برعاية دكتور صبري مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف دكتوره أمانى سمير مدير إدارة مدينة نصر شرق البيطرية بعنوان الامراض الفيروسية المشتركة التي تنتقل بين الحيوان والإنسان، وطرق الوقاية والعلاج منها وبرامج التحصينات الدورية المتبعة لبعض الأمراض للوقاية من الإصابة، وقام بالقاء الندوة دكتوره أميمة على رئيس قسم الإرشاد.