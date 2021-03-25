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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق في أرض زراعية بدمياط

الخميس 25/مارس/2021 - 10:02 ص
حريق في أرض زراعية
حريق في أرض زراعية
حسام فهمي
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نشب حريق ضخم فى قطعة أرض زراعية في زقاق منصور بجوار ستاد سمير زاهر في قرية السنانية التابعة لمركز دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الأرض وتصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر.

تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق والدفع بتشكيل من قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

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