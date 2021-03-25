حريق في أرض زراعية بدمياط

نشب حريق ضخم فى قطعة أرض زراعية في زقاق منصور بجوار ستاد سمير زاهر في قرية السنانية التابعة لمركز دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الأرض وتصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق والدفع بتشكيل من قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.