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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدافع عن مصالحها مع إيران

الخميس 25/مارس/2021 - 10:01 ص
وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية
هدير سند
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قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووى الإيرانى، للدفاع عن مصالحها المشروعة في العلاقات مع طهران، وفقا لرويترز.

وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إيجاز صحفي إن الصين لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة جو بادين.

كانت رويترز ذكرت أن إيران نقلت على نحو "غير مباشر" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية، توصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة أو ماليزيا.

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