«الصحة»: لقاح كورونا لا يسبب الإصابة بالفيروس للمتلقين

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا لا يسبب الإصابة بالفيروس للشخص المتلقي.وأشارت في منشور رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أن اللقاح يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.وأضافت أنه يتم استقبال الراغبين لتلقى اللقاح على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg.وأوضحت أنه تم تخصيص عدة مكاتب بجميع المحافظات بالمستشفيات والوحدات الصحية لمن يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، لافتة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى الاستفسارات ١٥٣٣٥.