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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

الخميس 25/مارس/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين الراغبين في السفر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 والذي تم تأجيله بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انتهاء حظر حركة الطيران السعودي واشتراطات الحج والعمرة الجديدة.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


وفقا لما أعلنته السلطات السعودية فإنه تم تأجيل استئناف حركة الطيران السعودي إلى 17 مايو المقبل والذي كان من المقرر فتحه في 31 مارس الجاري، وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة متحورة خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح قرابة 3 ملايين مواطن منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية وتفشي في باقي دول العالم، حيث تتخذ الحكومة السعودية قرار حظر واستئناف حركة الطيران بناء على موجات انحسار وتفشي المرض بين المواطنين سواء المقيمين في المملكة العربية السعودية أو الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي السعودية .

اشتراطات رحلات الحج والعمرة الجديدة 2021


وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة اشتراطات جديدة لمنح تصاريح الحج والعمرة للمقيمين بالأراضي السعودية وذلك عن طريق تطبيق "اعتمرنا" وإثبات الحالة الصحية عن طريق تطبيق "توكلنا" على الهاتف المحمول ولعل أبرز هذه الاشتراطات هي أن يمنح التصريح لمن هم أكبر من 18 سنة وأقل من 70 سنة حتى لو تم تطعيمهم بلقاح الفيروس وذلك للتأكد من قدرته على مشقة الحج والاعتمار دون إصابته بالفيروس اللعين لأن الأطفال دون 18 وكبار السن أكبر من 70 سنة أكثر الفئات تعرضا للإصابة.

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من المتوقع استئناف حركة الطيران السعودي المصري في نفس موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 الذي تم الإعلان عنه في 17 مايو المقبل، وذلك لطيب العلاقات المصرية السعودية، حيث أنه تم توقف حركة الطيران في فبراير الماضي بسبب انتشار الموجة الثانية من الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة الأكثر شراسة والأسرع انتشارا بين المواطنين بمختلف دول العالم .

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