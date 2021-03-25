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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: «تدشين الكنيسة يوم عيد لها»

الخميس 25/مارس/2021 - 09:56 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- جرجس صفوت
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال تدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا الملحقة بدير مار بقطر بالخطاطبة: "يعطينا الله نعمة في تدشين هذه الكنيسة الجميلة وكما علمت من نيافة الأنبا ساويرس أنها أول كنيسة على اسم القديسة الشهيدة فيلومينا في الكرازة المرقسية كلها في مصر والخارج".

وتابع البابا تواضروس: "يوم التدشين يوم مهم لأنه عيد ميلاد الكنيسة ونستخدم الصلوات التي استخدمها سليمان الحكيم في تدشين هيكل سليمان في العهد القديم".

وتابع: والصلوات تدور حول 3 مراحل المرحلة الأولى نطلب فيها الرحمة من الله؛ والمرحلة الثانية يقف الآباء حول المذبح الذي سوف يتم تدشينه ويكون مرد الصلوات "آمين"، ونذكر أن المذبح يقدم لنا الحياة الطاهرة ويساعدنا على غفران خطايانا ويعلمنا أن نتخلى عن الأفكار الجاهلة، ونقول لربنا استجب يارب ونرشم المذبح بعلامة الصليب بدون استخدام الميرون.

وأضاف: أما المرحلة الثالثة نضع زيت الميرون المقدس ونذكر اسم المذبح ومكانه ونرشم الثلاثة رشومات ونمسح المذبح بالكامل بزيت الميرون علامة التدشين والتخصيص ويصبح هذا المكان لا يستخدم سوى في الصلوات.

وتابع: نحن نتذكر أبونا أنجيلوس وتعبه في هذه الكنيسة والدير والآباء الرهبان.

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