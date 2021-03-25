8.35 مليون جرعة من لقاح كورونا فى إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، إعطاء 8.35 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 168 ألفا و485 جرعة في اليوم الواحد.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.4 سنة لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعًا.