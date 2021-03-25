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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النهضة» تروج لتأسيس شرطة برلمانية لإخماد صوت المعارضة

الخميس 25/مارس/2021 - 09:55 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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يحاول رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، تهيئة الرأي العام في البلاد لاستحداث "شرطة برلمانية" مكلفة بحفظ الأمن في مجلس النواب الذي يشهد جولات من الفوضى عطلت أشغاله وكشفت عن عجز الغنوشي عن تسييره، حيث خرجت قيادات وبرلمانيون من حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي أمس الأربعاء للتأكيد على ضرورة استحداث جهاز لحفظ الأمن داخل مجلس النواب الذي شهد الثلاثاء مناوشات بين أعضائه، وفقا لما نقلته صحيفة العرب الدولية.

وكان النائب البرلماني عن النهضة "عماد الخميري" قد حمل رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض "عبير موسي " مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البرلمان التونسي، مشددا على ضرورة بعث جهاز مهمته حفظ الأمن داخل مجلس النواب.

وقال الخميري، في تصريحات لإذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، إن النظام الداخلي للبرلمان يخول لرئيسه اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن داخل المجلس، لمَ لا نستعين بالتجارب الديمقراطية في تسيير البرلمان من خلال إحداث جهاز لحفظ الأمن مثل الشرطة البرلمانية؟، وهذا معمول به في العديد من الديمقراطيات، نحن نفكر جديا في الذهاب إلى تركيز شرطة برلمانية، وتابع: "كل الأحداث أثبتت أن الحر (الدستوري الحر بقيادة موسي) يتحمل مسؤولية ما يحدث".

وكان الغنوشي قد اتخذ قرارا بمنع عبير موسى من حضور اجتماع مكتب البرلمان الأسبوع الماضي قبل أن يصدر مكتب المجلس قرارا آخر بمنعها من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، وهو قرار لاقى انتقادات من قبل العديد من البرلمانيين.

وشدد النائب البرلماني حاتم المليكي في تصريح لـ"العرب"، على أن الغنوشي هو الذي يتحمّل مسؤولية الوضع الراهن قائلا “هناك توتر وصراع داخل مجلس النواب له أسباب أعمق بكثير مما يتحدث عنه البعض، الشرطة البرلمانية هي خطوة لتجزئة الحل؛ الشرطة البرلمانية من المفروض أن تكون جهة شرعية لإنفاذ القانون وبالتالي ضروري أن تكون محايدة، لكن إذا كان الشخص الذي سيوجه هذه القوة غير محايد تصبح المسألة مثيرة لقلق كبير.

وتابع المليكي، أن هذه الخطوة تمهد لدكتاتورية، لأن الدكتاتورية هي ماذا في نهاية المطاف؟ هي استعمال للقوة الشرعية من طرف جهة غير محايدة؛ المخالفات التي قام بها رئيس البرلمان ومكتب المجلس من خلال التحالف الموجود موثقة، إذا واصلنا إعطاءها قوة شرعية ستتم تقوية هذا التوجه الذي سيصبح بمثابة دكتاتورية في البرلمان، وستصبح الشرطة البرلمانية ميليشيا رئيس المجلس راشد الغنوشي.

وشهد البرلمان التونسي الثلاثاء مناوشات بين أعضائه تحولت إلى اعتداءات على رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي والنائب اليساري المستقل منجي الرحوي قبل أن يثبت مكتب المجلس عقوبة على موسي يتم بموجبها منعها من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات عامة متتالية.

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