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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكم بإعدام 14 إرهابيًا تآمروا لاغتيال رئيسة وزراء بنجلاديش

الخميس 25/مارس/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أصدرت محكمة في بنجلاديش أحكاما بالإعدام، أمس الأول الثلاثاء، ضد 14 متطرفًا وإرهابيًا بعد إدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الشيخة حسينة، قبل نحو عقدين من الزمان، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ممثلو الادعاء في بنجلاديش إن المدانين ينتمون إلى بعض الجماعات المحظورة التابعة لتيار الإسلام السياسي.

وفي عام 2000 نجت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد من محاولة للاغتيال بزرع قنبلة ضخمة على مقربة من منصة كانت ستلقي من عليها خطابًا في بلدة تونجيبارا مسقط رأسها، التي تبعد 125 كيلومترًا عن العاصمة داكا.

كما تعرضت حسينة للاستهداف أيضا في 2014 عندما ألقى مهاجمون قنابل على مسيرة في داكا مما أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وفي 2018، قضت محكمة في بنجلاديش بإعدام 19 شخصًا وسجن 19 آخرين مدى الحياة بسبب هذا الهجوم، وتقدم المدانون في هذه القضية بطعن أمام محكمة أعلى.
وأصدر القاضي أبوظفر محمد قمر الزمان الحكم في المحكمة بحضور تسعة متهمين بينما لا يزال باقي المتهمين هاربين.

وتقول السلطات إن ما يعرف بـ "حركة الجهاد الإسلامي"، التي حظرتها الحكومة في بنجلاديش عام 2005، تسعى لفرض قانون إسلامي صارم في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

وتأسست "حركة الجهاد الإسلامي" في عام 1992 من قبل مجموعة من قدامى المحاربين الأفغان البنغاليين السابقين الذين قاتلوا ضد الاتحاد السوفيتي، تسعى لفرض قانون إسلامي صارم في بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة، كما تنشط أيضا في الهند وباكستان منذ أوائل التسعينيات.

وكانت الحركة الجهادية قد أعلنت مسئوليتها عن هجوم انتحاري في عام 2001 أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في حديقة بوسط مدينة دكا خلال احتفال رأس السنة.

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