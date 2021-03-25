أكثر من 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا فى الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 8 آلاف و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و269 ألفا و877 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 123 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و946 حالة.وأشارت إلى أن 621 ألفا و981 شخصًا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين.