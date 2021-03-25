قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 643 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.وتأتي الاتفاقية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.